Sábado – Pense por si

Portugal

Ao minuto

Portugal escolhe o novo Presidente da República: tudo sobre as eleições, ao minuto

Onze candidatos concorrem ao cargo de Chefe de Estado.

Voto numa urna durante ato eleitoral
Voto numa urna durante ato eleitoral Lusa
Ao Minuto Atualizado Há 7 minutos
Há 18 minutos 18 de janeiro de 2026 às 08:35
Lusa

Sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa toma posse a 9 de março

A tomada de posse do próximo chefe do Estado acontece a 9 de março, perante a Assembleia da República, como manda a Constituição de 1976. O artigo 127.º da Constituição determina que a tomada de posse do Presidente eleito aconteça "no último dia do mandato do Presidente cessante ou, no caso de eleição por vagatura, no oitavo dia subsequente ao dia da publicação dos resultados eleitorais". Esse último dia do mandato de cinco anos do atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro dia da próxima presidência é 09 de março, a mesma data desde 1986, ano em que Mário Soares tomou posse como o 17.º Presidente da República. Leia aqui a .
Há 42 minutos 18 de janeiro de 2026 às 08:11
autor Luana Augusto

Atenção: boletim de voto inclui três candidaturas rejeitadas

As eleições Presidenciais nunca foram tão concorridas. Estes ano, o boletim de voto inclui 14 nomes de candidatos a Belém, no entanto, como esclareceu a CNE, há três candidaturas que não foram admitidas pelo Tribunal Constitucional. Isto significa que os votos em Joana Amaral Dias, Luís Ricardo Moreira de Sousa e José Cardoso, serão considerados nulos.
Há 47 minutos 18 de janeiro de 2026 às 08:06
autor Luana Augusto

Mesas de voto já abriram

As mesas de voto abiram às 8h, o que significa que os portugueses já podem eleger o próximo Presidente da República. Para estas eleições, mais de 11 milhões de eleitores podem ir às urnas.
Há 3 dias 14 de janeiro de 2026 às 13:57

Portugal vai a votos

Bom dia! Este domingo os portugueses são chamados a votar para escolher o próximo Presidente da República e aqui, na SÁBADO, vamos acompanhar toda a jornada eleitoral, ao minuto. São onze os candidatos a render Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e tudo aponta para que tenhamos uma segunda volta das Presidenciais em fevereiro.  No boletim eleitoral os portugueses hoje vão encontrar os nomes (aqui por ordem alfabética) de André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Manuel João Vieira e Marques Mendes. O dia promete ser longo, mas estamos aqui a postos para levar até si todas as incidências destas eleições. Fique connosco!
Tópicos Política Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Portugal escolhe o novo Presidente da República: tudo sobre as eleições, ao minuto