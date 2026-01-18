Portugal escolhe o novo Presidente da República: tudo sobre as eleições, ao minuto

Há 3 dias
14 de janeiro de 2026 às 13:57
Portugal vai a votos
Bom dia! Este domingo os portugueses são chamados a votar para escolher o próximo Presidente da República e aqui, na SÁBADO, vamos acompanhar toda a jornada eleitoral, ao minuto.
São onze os candidatos a render Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e tudo aponta para que tenhamos uma segunda volta das Presidenciais em fevereiro.
No boletim eleitoral os portugueses hoje vão encontrar os nomes (aqui por ordem alfabética) de André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Manuel João Vieira e Marques Mendes.
O dia promete ser longo, mas estamos aqui a postos para levar até si todas as incidências destas eleições. Fique connosco!