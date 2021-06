Portugal com maior aumento da incidência desde o início do desconfinamento

A incidência da covid-19 no país voltou a subir esta segunda-feira e registou o seu valor mais alto desde 2 de março. A mais recente atualização do boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) coloca o território nacional com 158,5 novos casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, um aumento da incidência de mais de 20 casos por 100 mil habitantes.



No entanto, o R(t) do coronavírus SARS-CoV-2 voltou a baixar, embora continue acima do valor limite de 1. O índice de transmissibilidade é agora de 1,13 - era de 1,14 na sexta-feira - e regista assim a sua terceira descida consecutiva do R(t): tal não acontecia desde os dias 3, 5 e 7 de maio.







Em termos continentais, a incidência é superior à do território nacional - 161,7, uma subida de mais de 20 casos por 100 mil habitantes em relação aos 138,7 casos por 100.000 habitantes registados na sexta-feira.