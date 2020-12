Portugal com 7.627 novos casos de covid-19 no último dia do ano. Morreram mais 76 pessoas

O número de novos casos registados diariamente é o mais elevado desde o início da pandemia.

Portugal fecha o ano de 2020 com 413.678 casos de covid-19. Esta quinta-feira, 31 de dezembro, foram confirmadas mais 7.627 infeções.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de óbitos relacionados com a doença chegou aos 6.906, com mais 76 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas.Há no País 334.276 recuperados da covid-19, mais 3.260 que no dia anterior.Dos 2.840 internados nos hospitais portugueses, 482 estão em unidades de cuidados intensivos. São menos 56 doentes nos cuidados continuados e menos cinco nos intensivos.

A pandemia de covid-19 fez 1.806.072 mortos em todo o mundo desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) detetou a doença na China em dezembro de 2019.

Mais de 82 milhões casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, sendo que mais de 51 milhões de doentes foram considerados curados da doença.