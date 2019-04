Polícia de Segurança Pública já divulgou a lista dos locais onde vai realizar ações de fiscalização rodoviária.

A Polícia de Segurança Pública já divulgou a lista das ações de fiscalização que vai realizar durante o mês de abril. A iniciativa Quem o avisa permite aos condutores saberem onde estão os radares móveis de controlo de velocidade - as estradas e as horas.



Consulte a lista abaixo:



Açores

04-abr-19 08H00 Freguesia de São Mateus - Madalena - Ilha do Pico

10-abr-19 06H45/13H00 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - Ponta Delgada

15-abr-19 09H00 Estrada Regional 1-1 de Água D'Alto, Junto às praias - Vila Franca do Campo

16-abr-19 07H00/13H00 Rua da cidade - São Vicente Ferreira

22-abr-19 06H45/13H00 Av. Natália Correia - Ponta Delgada

23-abr-19 08H00 Freguesia Santa Luzia - São Roque - Ilha do Pico

23-abr-19 12H45/19H00 Eixo Sul - Ponta Delgada

29-abr-19 09H00 Estrada Regional 1-1 Ribeira Seca - Vila Franca do Campo

29-abr-19 07H00/13H00 Rua do Monte Alegre - Capelas

Aveiro

10-abr-19 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

10-abr-19 15H00 Av. do Vale, junto entrada do parque da cidade - São joão da Madeira

11-abr-19 09H00 Av. Sá Carneiro - Ovar

11-abr-19 15H00 Estrada de Santiago- Silvalde - Espinho

17-abr-19 08H00 EN 109, ao Km 58.1 - Aveiro

17-abr-19 09H00 Av. 32 - Espinho

17-abr-19 15H00 Rua do Sobral - Ovar

18-abr-19 09H00 Av. Dr. Renato Araújo 1876 - São joão da Madeira

18-abr-19 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

Beja

04-abr-19 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

10-abr-19 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte

15-abr-19 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

Braga

05-abr-19 22H00 Av. João XXI - Braga

09-abr-19 08H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Barcelos

11-abr-19 14H00 Variante EN 14 - V.N. de Famalicão

16-abr-19 09H00 Circular Urbana - Guimarães

17-abr-19 15H00 Variante Cávado - Braga

22-abr-19 08H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Barcelos

23-abr-19 08H00 Circular de Barcelos - Mc Donald's - Barcelos

23-abr-19 09H00 Circular Urbana - Guimarães

23-abr-19 15H00 Av. António Macedo - Braga

Bragança

04-abr-19 08H00/12H00 Rua Engenheiro José Machado Vaz - Mirandela

12-abr-19 08H00/12H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

Castelo Branco

09-abr-19 16H30/18H30 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

12-abr-19 08H00/12H00 Av. Dia de Portugal - Castelo Branco

18-abr-19 09H00/12H00 Av. Professor Egas Moniz - Castelo Branco

24-abr-19 16H30/18H30 Av. Infante D. Henrique - Covilhã

Coimbra

03-abr-19 08H00 Ponte Edgar Cardoso

13-abr-19 15H00 Av. da Lousã

16-abr-19 10H00 Ponte Rainha Santa Isabel

22-abr-19 09H00 IC-2, Banhos Secos, S/N

23-abr-19 08H00 Estrada de Coimbra

Évora

15-abr-19 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

22-abr-19 09H00 EN 18 - Bairro do Frei Aleixo

26-abr-19 09H00 CM 1094 . Estreda do Bº de Almeirim - Évora

29-abr-19 09H00 Av. Raínha Santa Isabel - Estremoz

Faro

04-abr-19 08H30/12H30 Av. 5 de Outubro - Olhão

05-abr-19 14H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

09-abr-19 09H00/12H00 Av. de Castro Marim - Vila Realde Santo António

09-abr-19 09H00/12H00 V6 - Portimão

15-abr-19 09H00/12H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

22-abr-19 14H00/17H00 V6 - Portimão

30-abr-19 09H00/12H00 V2 - Portimão

Guarda

11-abr-19 08H00 VICEG - Via de Cintura Externa da Guarda

Leiria

03-abr-19 14H30/17H30 Av. Comunidade Europeia - Leiria

30-abr-19 14H00/17H00 VCI – Alcobaça

Lisboa

04-abr-19 21H00/03H00 Av. Ivens - Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

04-abr-19 21H00/00H30 Av. de Roma - Lisboa

09-abr-19 08H00/12H30 Av. Marginal

09-abr-19 14H00/17H30 Av. Marginal

10-abr-19 10H00/12H00 Av. Capitães de Abril - Mem Martins

10-abr-19 15H00/17H00 Av. Elias Garcia - Rio de Mouro

11-abr-19 14H00/18H00 EN 10, Km 125.3, sentido Sobralinho/Alhandra - Alhandra

18-abr-19 09H00/12H00 Rua Luís de Camões, Caneças (viaduto da A9)

18-abr-19 14H00/17H00 Estrada Regional 374 - Sete Casas

Madeira

04-abr-19 08H00 VR 1 - Km 25.5 - Caniço - Santa Cruz

04-abr-19 08H00 VE 3 Km 6.0 - Km 1 sentido sul-norte - Câmara de Lobos

08-abr-19 14H00 Estrada Monumental - Av. do Infante - Funchal

18-abr-19 08H00 Av. Mário Soares - Rua 5 de Outubro - Funchal

18-abr-19 14H00 Rua Manuel dos Passos - Machico

24-abr-19 14H00 Av. Mário Soares - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

30-abr-19 08H00 Av. do Infante - Estrada da Fundoa - Funchal

30-abr-19 19H00 ER 104 Rocha Alta e VE 4 - Km 6.1 Serra de Água

Portalegre

23-abr-19 08H00 Av. do Bonfim - Portalegre

29-abr-19 14H00 EN 372 - Elvas

Porto

04-abr-19 08H00/12H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

09-abr-19 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 11124 - Matosinhos

15-abr-19 20H00/24H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

18-abr-19 14H00/18H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

23-abr-19 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 11 089 - Porto

30-abr-19 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

Santarém

03-abr-19 08H00/12H00 Variante do Bom Amor - Torres Novas

04-abr-19 14H00/18H00 Rua Escola Regentes Agrícolas - Santarém

05-abr-19 08H00/12H00 Av. António Farinha Pereira - Abrantes

08-abr-19 08H00/12H00 Rua Dr. Joaquim Francisco Alves - Ourém

17-abr-19 09H00/12H00 Circular Urbana D. Luis I - Santarém

30-abr-19 08H30/12H30 Rua Eng.º Ferreira Mesquita - Entroncamento

Setúbal

03-abr-19 14H00 Av. Escola Fuzileiros Navais - Barreiro

04-abr-19 08H30 EN 10 - Setúbal

04-abr-19 10H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada

05-abr-19 10H00 Av. 1.º Dezembro 1640 - Seixal

09-abr-19 09H00 Estrada da Amizade - Baixa da Banheira

17-abr-19 09H00 Circular externa - Montijo

24-abr-19 08H30 EN 10.4 - Setúbal

Viana do Castelo

25-abr-19 09H00/12H00 Av. do Meio (Areosa) - Viana do Castelo

Vila Real

03-abr-19 14H00 Av. da Unesco - Vila Real

04-abr-19 08H00 Av. Rainha Dona Mafalda - Chaves

29-abr-19 14H00 Av. da Noruega - Vila Real

30-abr-19 14H00 Av. do Tâmega - Chaves

VISEU

05-abr-19 14H00 Av. Salamanca - Viseu

06-abr-19 09H00 Av. D. Egas Miniz- Lamego

08-abr-19 14H00 Av. D. Egas Miniz- Lamego

23-abr-19 09H30 Av. Europa - Viseu

29-abr-19 14H00 Av. do Regimento Infantaria 14 - Viseu