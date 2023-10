O PS aprovou a nova lei do tabaco. Empresas avisam que poderá ter graves consequências económicas e partidos da oposição pedem que não se ostracizem os fumadores.

Nova lei do tabaco: médicos a favor, marcas e partidos (excepto o PS) contra

A proposta de lei do Governo foi aprovada na generalidade esta sexta-feira na Assembleia da República apenas com os votos favoráveis de PS, mas com duas manifestações contra e 14 abstenções socialistas. Já o Chega, a Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda votaram contra, enquanto PSD, PCP, PAN e Livre se abstiveram.