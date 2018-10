Jornal norte-americano compara a dimensão dos encarnados aos Dallas Cowboys ou ao Manchester United e diz que o clube "procura vingança".

O jornal norte-americano The New York Times (NYT) revela, na sua edição desta quarta-feira, que o Benfica pediu à Google dados pessoais de vários criadores de blogs que publicaram e divulgaram ficheiros confidenciais presentes nos vários casos em que as "águias" estão envolvidas.



O jornal revela que "numa calma noite de Setembro, pelas 23h00", o criador do blogue "O Artista do Dia", recebeu um email da gigante Google - mais especificamente, dos seus advogados - a explicar que o Benfica fez um requerimento à própria Google para que entregasse ao clube os dados pessoais do autor de mais de 13 artigos que contêm informação confidencial.



O autor de "O Artista do Dia" refere que descobriu a informação online depois de terem sido divulgados na Internet vários documentos afectos ao clube da Luz e posteriormente publicou-os no seu blogue.



Esta quarta-feira, o autor do blogue publicou um artigo em que dá conta da divulgação da informação por parte do New York Times e sublinha que "de há 20 dias para cá" a sua identidade e a de outros como ele, "passou a ser importante para uma organização que devia ter outro tipo de coisas para se preocupar".



O NYT compara a dimensão dos "encarnados" aos Dallas Cowboys ou ao Manchester United e diz que o clube "procura a vingança".



"Estupefacto, o blogger não conseguiu dormir depois de ler o email e de ver os anexos do mesmo - enviados pelo United States District Court for the Central District of California. Quando a mulher e os filhos acordaram no dia seguinte, ele não tinha pregado olho", escreve o New York Times.



O jornal revela que o blogger está extremamente preocupado com a possibilidade dos seus dados pessoais e da sua identidade serem revelados. Acredita que pode correr perigo de vida e tem medo daquilo que os adeptos mais fanáticos das águias lhe possam fazer, segundo conta o Times.



"Eles podem vir ao meu emprego, eu não sei o que pode acontecer... Os meus filhos - eu penso sobre isto tudo", acrescenta.



Esta informação divulgada pelo jornal norte-americano já tinha sido revelada pelo Correio da Manhã, no dia 19 de Setembro, quando os emails sobre Paulo Gonçalves anunciados pelo blogue "O Mercado do Benfica" ficaram inacessíveis.



O Benfica desencadeou várias acções internacionais para travar a divulgação dos emails. "Não sabemos se foi por nossa intervenção, mas é verdade que accionámos vários mecanismos legais para tentar travar a prática de mais um crime", confirmou ao Correio da Manhã fonte oficial do Benfica, garantindo que foram desencadeados várias acções para "tentar responsabilizar o autor do blogue".