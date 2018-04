Após a reportagem "Segredos dos Deuses", onde a TVI revelou casos de adopções ilegais ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), as autoridades judiciais começaram a investigar os casos denunciados. Contudo, as mesmas autoridades concluíram que "não existem quaisquer indícios de uma rede de adopções ilegais, nem irregularidades na retirada das crianças ou na actuação dos tribunais", revela este sábado o Expresso.

Contudo, em dois casos foram encontrados "indícios de falsificação e falsas declarações".

O jornal, que teve acesso aos processos de oito menores adoptados pela IURD, falou com todos os envolvidos no caso – entre instituições, adultos que à data eram crianças, pais adoptivos e advogados dos pais biológicos. Na sequência da investigação, concluiu que os menores encaminhados para o Lar Universal, da IURD, estavam "em risco" na altura em que foram institucionalizados.

Um dos exemplos é o de uma mãe que garantia, na reportagem da TVI, que os seus três filhos lhe tinham sido roubados sem qualquer motivo. Após analisar o processo, o jornal descobriu que os dois filhos mais velhos estavam sinalizados como crianças em risco "por negligência", dois anos antes de serem acolhidos no lar da IURD. Relatórios revelam que os menores eram deixados em casa "no meio do lixo e dos ratos". Segundo informações do processo, terá sido o pai das crianças que pediu a institucionalização das crianças, alegando que a mãe os tinha abandonado.

Apesar de poderem existir indícios de crime nos processos de adopção – e não no de retirada das crianças aos pais –, os casos já deverão ter prescrito. "Verificámos o que se passou nesses casos para apurar se foram cumpridos todos os requisitos e procedimentos. Da análise feita, resulta que esses processos [de retirada das crianças aos pais] decorreram normalmente, sem nenhuma irregularidade", disse Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ao jornal.