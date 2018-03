Governo chegou ao “limite negocial” com os professores

O Governo garante que chegou ao "limite negocial" quanto ao tempo a recuperar para efeitos das futuras progressões dos professores, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira, 12 de Março, pelos Ministérios das Finanças e da Educação, dois minutos antes da meia-noite.





Dez organizações de sindicatos de professores decidiram manter a greve de quatro dias que começa esta terça-feira em Lisboa e na Madeira e que ao longo da semana se estende a outras regiões do país, depois de uma reunião com o Executivo que terminou sem acordo.





Em causa está o descongelamento de carreiras e o ritmo a que se vão garantir as progressões. Os professores progridem essencialmente por tempo de serviço (em regra, a cada quatro anos) e não aceitam que o tempo de serviço prestado nos últimos dois períodos de congelamento seja ignorado, pedindo que o Governo recupere "nove anos, quatro meses e dois dias". Como os professores progridem, em regra, cada quatro anos, a proposta aceleraria substancialmente as progressões.





Esta segunda-feira, véspera do início da greve, o Governo reiterou aos sindicatos que só está disposto a recuperar dois anos e dez meses. E agora, em comunicado, garante que tal teria efeitos entre 2019 e 2023.





"Este é o limite negocial do Governo quanto ao tempo a considerar, que resulta de um esforço significativo de recolha exaustiva de dados e análise ponderada de impactos, que não constava do Programa de Governo", diz o comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e da Educação.

Além disso, contrariando um dos principais argumentos dos sindicatos, que consideram que o Governo se comprometeu a recuperar "todo" o tempo de serviço, o Executivo sustenta que está a dar cumprimento ao entendimento assinado na madrugada de Novembro.

"Esta proposta vai ao encontro do compromisso assinado em Novembro, que pressupunha ser objecto de acordo comum em todas as suas dimensões, de conciliar a contagem do tempo de progressão entre 2011 e 2017 com a sustentabilidade orçamental que é, também, um dos pressupostos da Lei do Orçamento do Estado aprovada na Assembleia da República."



(Notícia em actualização)