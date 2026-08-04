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CRIME. PAULO SILVA MATOU OS EX-SOGROS, A EX-MULHER E O EX-ENTEADO

Crime e Castigo: a matança de Estela

João Amaral Santos 04 de agosto de 2026 às 23:00
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Paulo tinha-se divorciado de Sílvia, mas continuava em conflito pela posse de uns terrenos. Os ex-sogros estavam envolvidos no barulho. Um dia, Paulo acordou, encheu-se de uísque e foi matá-los todos.

Antes de sair de casa, Paulo Silva despejou meia garrafa de uísque pela goela abaixo. Andava, há meses, a acumular ódio contra os ex-sogros e a ex-mulher e repetia aos vizinhos, com ar trocista, que “qualquer dia matava aquela gente toda” (mas ninguém o levou a sério).

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