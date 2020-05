Os taxistas sofreram uma queda de 85% no negócio a nível nacional devido à pandemia do novo coronavírus, revelam dados da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) cedidos à. Com mais de 60% da frota de táxis parada em Portugal, estima-se que mais de 18 mil profissionais não estejam a trabalhar. E quem trabalha, é provável que não cubra os custos com as viagens que consiga realizar. "Foi noticiado que há taxistas que recorrem ao Banco Alimentar", relata fonte oficial da FPT.Um desejo dos taxistas para estimular a atividade é a permissão para transportar doentes não urgentes, que foi pedido ao Ministério da Saúde para "aliviar as corporações de bombeiros" e "criar trabalho para os profissionais, principalmente fora das grandes cidades". Porém, a FPT ainda não obteve resposta do Governo.A 5 de maio, foi publicado em Diário da República que os táxis com cinco lugares só podem transportar no máximo dois passageiros além do condutor.A FPT criou, em coordenação com a Direção-Geral de Saúde (DGS), um Guia de Regresso à Atividade. Com o desconfinamento, aplicam-se algumas orientações como "a colocação de separadores sanitários no interior das viaturas, o acesso limitado a 2/3 dos lugares traseiros, uma higienização mais apertada (pelo menos 2xdia) no interior e no exterior da viatura, a desinfeção de puxadores de portas, cintos e separador sanitário após cada viagem e o uso permanente de máscara por parte do motorista", indica a FPT. É ainda recomendada a instalação de um separador sanitário e pede-se a desinfeção profunda do interior dos táxis de cada 15 em 15 dias.Veja o Guia de Regresso à Atividade na íntegra