Condutor fugiu depois de atropelar mortalmente um peregrino

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 365 (EN365) em Moitas Venda, Alcanena, esta manhã, disse este domingo à Lusa fonte da Autoridade Nacional da Protecção Civil. As vítimas são peregrinos que iam em direcção a Fátima. O condutor do veículo fugiu.

De acordo com a mesma fonte da Protecção Civil, as vítimas são peregrinos que seguiam na EN365 em Moitas Venda, concelho de Alcanena, quando "cerca das 05h30" foram alvo de um atropelamento. Deste acidente, adiantou a mesma fonte, resultou um morto, "um ferido grave e quatro feridos leves", adiantou.

O condutor do veículo ligeiro fugiu do local. Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, cerca das 8h00 a Estrada Nacional 365 encontrava-se fechada ao trânsito nos dois sentidos, na sequência do acidente que ocorreu cerca das 5h30.