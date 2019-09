cefalorraquidiano

A bebé Matilde já teve alta esta quarta-feira de manhã, depois de análises e acompanhamento dos médicos, e já se encontra em casa.Nas redes sociais, os pais da bebé de cinco meses revelaram que Matilde não tem quaisquer sinais das duas operações que realizou na passada semana para retirar para ajudar o líquidoa circular.

De acordo com uma publicação, os médicos estão "muito satisfeitos" com a evolução do estado de saúde da menina.

uma de duas

do medicamento norte-

americano Zolgensma, que custa 1,9 milhões de euros.

A bebé Matilde sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1 e já recebeuinjeções