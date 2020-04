Para o presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto, "este é o momento de promover a solidariedade e a partilha, não descuidando a justiça social, pois esta ameaça à saúde da humanidade está a criar uma nova crise económica grave e é, por isso imperativo, que todos sejamos responsáveis e estejamos conscientes do impacto que o nosso comportamento tem nos outros", pelo que decidiu doar o seu salário do mês de abril a 10 instituições de solidariedade social do concelho, assim como à Delegação da Trofa da Cruz Vermelha.A doação vai realizar-se já no final desta semana, a 24 de abril, através de transferência bancária, com o salário do autarca, cerca de 2.394 euros, a ser dividido equitativamente pelas 10 instituições, avança a Câmara da Trofa, em comunicado."Temos que enfrentar esta pandemia com responsabilidade e com espírito de cidadania", defende Sérgio Humberto, lançando o desafio a governantes e figuras de destaque a nível nacional, para que "façam o mesmo", pois considera que "quando estamos a exercer um cargo público devemos ter a consciência que a nossa missão é servir a população".Por isso, afirma, "gostava muito de ver o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o presidente [leia-se governador] do Banco de Portugal e todos os que têm subvenções vitalícias, a prescindirem de apenas um mês dos seus salários para fazerem a diferença na vida das nossas comunidades", incentiva.Justificando o seu ato como pessoal e simbólico, o presidente da Câmara da Trofa afirma que "este gesto quis ser apenas mais um contributo para atenuar a conjuntura difícil que enfrentamos, em que todos temos que unir esforços para minimizar dificuldades e para preservar vidas", além de representar o seu "reconhecimento pelo trabalho de excelência que as nossas instituições estão a desenvolver, todos os dias, em prol dos trofenses que mais precisam".Segundo a autarquia trofense, o salário de abril de Sérgio Humberto será dividido equitativamente pelas seguintes instituições: APPACDM da Trofa - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, ASCOR - Associação de Solidariedade Social do Coronado, Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso – ASAS, Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Bougado, Centro Social e Paroquial de São Mamede do Coronado, Conferência Vicentina da Trofa, Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Trofa, Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Trofa, Jardim Infantil do Coração de Jesus e a Muro de Abrigo - Associação de Solidariedade Social do Muro.