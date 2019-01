Novo relatório mostra que alunos com piores notas no exame de português têm tendência para seguir para cursos universitários de Educação e Serviços.

Os alunos que se candidatam a cursos do ensino superior da área da Educação são aqueles que, em média, têm pior desempenho a Português, indica um estudo da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).



De acordo com o relatório citado pelo jornal Público, os alunos que pretendem ensinar tiveram uma uma classificação média de 10,2 valores no exame nacional de Português. Apenas os alunos que optam por seguir cursos na área dos Serviços obtiveram uma classificação mais baixa no exame de Português, com 10 valores, em 20.



Os alunos que têm, em média, melhor nota no exame português (12,4) são os da área da Saúde, como Medicina e Enfermagem. Os que ingressaram em cursos de ciências sociais, jornalismo e informação ficam em quarto lugar, com uma média de 11,8, refere o diário.

"Não constitui surpresa. Esta era já uma leitura intuitiva que se fazia a partir das notas mínimas exigidas para determinados cursos e universidades", comenta a presidente da Associação de Professores de Português (APP), Filomena Viegas. Esta realidade pode estar relacionada com o facto de os alunos de Saúde precisarem de médias gerais mais altas para ingressar nos seus cursos. A média para entrar em Medicina ronda os 18 valores, enquanto a média de Educação ronda os 12 valores.O estudo da DGEEC mostra ainda que as raparigas obtém, por norma, melhores notas no exame de Português.Os alunos com melhores médias no exame de Português vêm de escolas secundárias situadas nos distritos de Viseu, Viana do Castelo e Santarém.