A principal resolução de Ano Novo dos portugueses é "viajar mais", revela uma sondagem realizada pela YouGov, empresa internacional de estudos de mercado. Principalmente para os mais velhos.Dos 501 entrevistados pela empresa, mais de metade dos portugueses colocaram esta resolução como a principal para 2020. A segunda mais comum é "fazer mais exercício" (55%) e a terceira "poupar dinheiro" (50%).O estudo revela ainda que as resoluções passam por aprender uma competência profissional (31%) ou um novo hobby (21%). 55% planeiam aprender um novo idioma, a mesma percentagem das que pretendem investir em atividades dedicadas ao desenvolvimento pessoal, como a meditação.As gerações mais novas (entre os 18 e os 34 anos) dão prioridade à poupança e os inquiridos entre os 35 e os 54 anos desejam em primeiro lugar fazer mais exercício. Já os maiores de 55 anos decidiram que iriam viajar mais.O estudo mostra ainda que três quartos dos portugueses (74%) faz resoluções de ano novo e que a mesma percentagem afirma ter conseguido, em 2019, atingir as metas traçadas.Tal como em Portugal, viajar mais é o objetivo comum para adultos na França, Rússia e Itália; enquanto que hábitos saudáveis, como "fazer mais exercício", chegaram ao primeiro lugar entre adultos no Reino Unido, Alemanha, Espanha, Irlanda e Áustria. "Poupar dinheiro" também é uma das resoluções principais para os adultos na Irlanda, Holanda, Bélgica, África do Sul, Rússia, França e Reino Unido. Aprender algo novo / melhorar uma competência permanece constantemente em todos os países onde esta pesquisa decorreu, embora as áreas que os inquiridos gostariam de aprender variem.