Sábado – Pense por si

Portugal

A noite do Chega: Ventura em negação eleitoral

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 15 de outubro de 2025 às 23:00

A noite foi silenciosa. No Hotel Marriott, habitual quartel-general, nunca se festejou tão pouco. O núcleo duro julgava vencer pelo menos o dobro.

No hotel Marriott, onde o Chega faz noites eleitorais há quatro anos, a disposição da sala tem acompanhado o crescimento do partido. Nas Presidenciais de 2021, contava-se uma dúzia de cadeiras e um pequeno palanque; nas Legislativas de 2022, com mais cadeiras e bandeiras, celebrou-se efusivamente a eleição do primeiro grupo parlamentar; em 2024, a logística mudou para suportar largas dezenas de pessoas, que agitaram bandeiras e entoaram cânticos. Nas últimas Legislativas, em maio de 2025, ao ultrapassarem o PS, até se abriu champanhe.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Parlamento Eleições Política André Ventura CHEGA Setúbal Lisboa Sesimbra Algarve
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

Menu shortcuts

A noite do Chega: Ventura em negação eleitoral