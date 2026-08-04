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60 anos da Ponte 25 de Abril: os desafios dos engenheiros portugueses

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00
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Da torre fundeada a 82 metros de profundidade aos parafusos da viga central foram muitos os desafios. A engenharia e os trabalhadores portugueses passaram o teste.

Sempre que atravessa a Ponte 25 de Abril, José Manuel Antelo não fica indiferente. “O número de pulsações acelera um bocadinho, a ponte é quase como se fosse um filho”, conta o engenheiro de 93 anos, pai de sete filhos. Antelo participou em toda a obra da ponte como engenheiro da já desaparecida empresa portuguesa Sorefame, e também esteve na obra da ferrovia na década de 90. Nas suas histórias abundam os desafios técnicos que a ponte exigiu – como os milhares de parafusos de alta resistência na viga de rigidez, a estrutura com mais de dois quilómetros que passa entre as torres e na qual assenta o tabuleiro.

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