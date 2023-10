De todos os pecados, talvez a vaidade seja a mais hábil a pregar-nos rasteiras. Naquela tarde, eu estava prestes a cair numa. Com o nome do filme que tinha escolhido a surgir no ecrã da televisão (porque não sou velha mas sei ser antiga), senti a soberba assomar-se às minhas extremidades: levantei-me e fui buscar o telemóvel para mostrar a toda a gente (toda a que me prestigia seguindo-me nas redes sociais) que belíssimo filme ia ver.