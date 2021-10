Um gesto cortado no ar

HÁ VÁRIAS FORMAS DE TERMINAR um romance. Com um final feliz, com um final infeliz, com um final que não é feliz nem infeliz, ou com um final que não parece um final, que fica suspenso, como se o livro tivesse sido bruscamente interrompido.



Há finais que funcionam e outros que não funcionam. Que são abertos ou fechados. Descritivos ou interpretativos. Unívocos ou ambivalentes.



Como quando se abre um cadáver e este nos conta como foram os seus últimos minutos, as suas últimas horas de vida, o final de um livro pode ser profundamente revelador (dizer quem morreu e quem continua vivo, quem casou com quem, quem foi condenado, quem foi absolvido, etc.). Ou, pelo contrário, dar lugar à indeterminação e à indefinição.