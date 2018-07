Que trabalho dá uma casa no Booking?

O alojamento local é uma actividade económica, regulada, que em muitos casos implica um emprego a tempo inteiro. É muito diferente do arrendamento fixo – opção que, na verdade, está mais perto do conceito de dinheiro fácil

O leitor pode já ter visto o anúncio. "Alugue a sua casa e vá de férias", sugere o slogan da plataforma de alojamento local Booking. É irónico que, para convencer proprietários a porem as casas naquele serviço, a maior plataforma mundial de alojamento local alimente algumas das percepções comuns sobre o negócio que a própria promove – o dinheiro fácil, típico de uma actividade pouco regulada, que vem da simples exploração de um imóvel. Será mesmo assim?



Nem por isso. Começando pelo lado operacional da coisa há que explicar que os hóspedes esperam (cada vez mais) um certo nível de serviço. Isto significa responder rápido às reservas, que caem tipicamente quando as pessoas têm tempo livre para as fazer, ou seja, à noite e nos fins-de-semana. Implica também responder rápido aos pedidos que possam surgir, do adiamento de horas de check-in aos problemas com a casa, passando pelas sugestões sobre a cidade ou perguntas do tipo "onde há uma farmácia de serviço?". Ao mesmo tempo tem de gerir os calendários de reservas e os preços nas várias plataformas, coordenar o check-in, limpar a casa (aspirar, lavar, lavar toda a roupa) ou encontrar e coordenar um serviço de limpeza (o que é menos tranquilo do que parece). Se tiver mais do que uma casa tem de gerir mais roupas, mais limpezas, mais contactos – enfim, está a ver onde quero chegar.



Depois há o outro lado: este é um negócio regulado e exigente no trabalho administrativo. Antes de arrancar tem de abrir actividade nas Finanças, reunir a documentação da casa e registar-se na câmara, que em 30 dias fará uma vistoria. Tem de registar-se na Casa da Moeda para ter livro de reclamações. Tem de cumprir a regulação de segurança (ter o extintor a nada mais nada menos do que 1,20 metros de altura, manta ignífuga, sinal de não fumadores e 112). Quando estiver a funcionar tem de pedir factura à plataforma de alojamento (pela comissão) assim que a reserva aterra e de emitir factura quando recebe o pagamento dos hóspedes.



No check-in tem de recolher dados pessoais de todos os hóspedes para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) – e não é só o número de passaporte, isso era fácil, é a cidade onde cada hóspede nasceu, a cidade onde vive, a nacionalidade, o país de emissão do documento, a data de nascimento, tudo dados que terá depois de carregar no formulário online do SEF, tirado dos anos 90 (há hóspedes que vão resistir a dar os dados e as plataformas até lhes dizem que não são obrigados). Tem de cobrar a taxa turística, facturá-la e entregá-la à câmara. Tem ainda de informar a câmara sobre o número de pessoas que dormiram na(s) casa(s), o número de noites e quem deve à câmara (só o Airbnb retém a taxa). Deve preencher o modelo 30 e enviá-lo ao Fisco todos os meses, além de fazer o balanceamento do IVA – no fundo tem de contratar um contabilista.



No meio disto a única hipótese de ir de férias pagas é subcontratar toda a gestão, mas estará a entregar 25% a 30% da facturação, o que a somar ao desgaste da casa e às contas da luz, água & cª, só compensa, face ao arrendamento fixo, se tiver uma casa num centro histórico ou num penhasco em cima do mar.



Outra hipótese é optar pela informalidade e ter poucos hóspedes – mas aí não terá dinheiro para as férias. Moral da história: o alojamento local é uma actividade económica, regulada, que em muitos casos implica um emprego a tempo inteiro. É muito diferente do arrendamento fixo – opção que, na verdade, está mais perto do conceito de dinheiro fácil. Estará o Booking a mudar de ramo?