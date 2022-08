DEPOIS DO FASTIO regado a vinho branco e das sestas ao sol sem protetor solar, a realidade aproxima-se à velocidade do típico demente lusitano num sarcófago de alta cilindrada pela A2. A realidade é teimosa. Persiste em contrariar os nossos planos de lazer e afluência. Mas está aí, e irá acompanhar-nos com mais dor do que o habitual. Além de um governo incompetente com maioria absoluta - costumam ser sinónimos -, teremos de lidar com os efeitos cumulativos da guerra, a subida das taxas de juro e a escalada da inflação num país rentista, incapaz das miríficas “reformas estruturais”, com mais portas giratórias do que um grande hotel dos anos 70, avesso à livre iniciativa e, por isso, povoado por gente ultra-qualificada que só sai aos 33 anos de casa dos pais. Se somos dos últimos países do continente sem marca populista de monta, a nossa mediania exorta-nos ao deslumbramento com o progresso (o escavacanço cavaquista) e à premiação da letargia (o PS de 2016-2021).