Jorge Sampaio, o Presidente do Afecto

A voz, várias vezes, não pôde sair. A emoção travava-lhe a laringe. Ainda assim, nunca se fez silêncio; as frases vinham ao ritmo do soluço e os olhos choviam vermelhos. Não era para inglês ver. Não era. E também não era outra coisa, a coisa que rima com o bonzinho que se emociona por tudo e por nada. Jorge Sampaio convocou eleições antecipadas. Duas vezes. A primeira, em 2002, remonta ao pedido, aliás, à exigência de consequências que dirigiu a António Guterres por este ter tido um resultado tão fraquinho nas autárquicas. A resposta é conhecida: o primeiro-ministro socialista demitiu-se. A segunda vez, sem pântano, e num caso mais bicudo, aconteceu ao terminar a curta (des)governação de Pedro Santana Lopes. Muito embora o governo tenha durado quatro meses, alguns socialistas ficaram irados, como Eduardo Ferro Rodrigues, que abandonou a responsabilidade de secretário-geral do PS. Não gostaram que o Presidente da República tivesse aceitado a troca de Durão Barroso por Santana Lopes. Deixou-os pousar, como se diz. E eles pousaram. O que disse e fez provou-se, adiante, que a sua atitude estava certa.



Jorge Sampaio serviu o país e o mundo, mesmo até quando a doença lhe ia ditando o epitáfio. A 26 de Agosto, num artigo de opinião publicado no jornal Público, já o Afeganistão tomado pelos talibãs, anunciava um programa de bolsas de estudo para jovens afegãs, através da organização que presidia.



É protagonista de uma biografia sentida onde cabiam pessoas, todas as pessoas, com particular atenção para os menos protegidos. Chorava. É verdade que chorou diante das câmaras televisivas. No Canadá, enquanto falava para a comunidade lusa, no Forte de Peniche, durante a homenagem aos ex-presos políticos da ditadura, em Timor livre, de mão dada a uma criança, a lembrar as lutas académicas. A emoção vestida de intensa ternura nunca ficou de fora. Esta sua característica, que afunda a ideia mal concebida de que um homem não chora, conduz à humanização da política. Sendo o maior do seu tempo, dos nossos tempos, dos tempos que por aí nos esperam de vazio de esperança, o Presidente Jorge Sampaio é uma referência ética. Os seus discursos pautados por força e lágrimas, onde a palavra mais citada foi liberdade, acenderam luzes num país mendigo de rumo. Agnóstico convicto sem nunca ter abafado as origens judaicas directas, nas visitas oficiais que fez à sinagoga Shaaré Tikva em Lisboa, as palavras proferidas sempre coincidiram com o orgulho nutrido pela sua ascendência. Esta comovente viagem aos antepassados judaicos oriundos de Marrocos e solidificados nos Açores, consente o uso da expressão que usamos no judaísmo como reação à dor vinda da morte: Baruch Dayan HaEmet, "Bendito seja o verdadeiro Juiz".