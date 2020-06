O assalto ao banco

Mário Centeno e António Costa teriam muito proveito em ler a tese de doutoramento de Susana Coroado (que, registe-se o interesse, além de minha amiga é a vice-presidente da Transparência e Integridade, a que presido) sobre a captura dos reguladores em Portugal. Na bancada do Bloco de Esquerda também seria uma leitura útil.

A tese demonstra duas modalidades usadas para a captura de reguladores que são (ou deviam ser, nos termos da lei) independentes quer dos mercados que regulam quer do poder político: a primeira, mais conhecida, é a captura dos reguladores pelos regulados. A segunda é a captura dos reguladores pelos políticos. As duas coisas que não podiam acontecer são a regra em Portugal.

É neste pano de fundo opaco, promíscuo e endogâmico que interessa ver a negociata de instalação de Mário Centeno no Banco de Portugal. Porque o que António Costa tenta disfarçar como uma "perseguição" contra o Ronaldo das Finanças é na verdade mais uma demonstração do completo vazio de cultura institucional que corrói a democracia portuguesa e verga a ética pública à suprema lei dos interesses clientelares.

Vamos dar de barato que Mário Centeno seria o melhor governador do Banco de Portugal que a Providência jamais colocou no solo pátrio – conclusão que seria mais sólida se alcançada depois de um concurso público internacional amplo, aberto e participado, que a Iniciativa Liberal propôs sem sucesso. Ainda assim, a sua nomeação é inaceitável em três planos: ético, prático e político.

Ético

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que há precedentes de ministros das Finanças saltarem para o Banco de Portugal – um deles no tempo da outra senhora, mas "outra senhora", "esta senhora", que diferença faz? O que o Presidente esquece, ou ilude, é que o Banco de Portugal, agora integrado no sistema de bancos centrais da zona euro, tem hoje um estatuto legal de independência que não tinha antes – e que obriga a uma separação ainda mais rigorosa entre a supervisão bancária e a política.

Infelizmente, apesar deste estatuto, o governador do banco central continua a ser nomeado por resolução do Conselho de Ministros sob proposta do ministro das Finanças, como se fosse uma Direção-Geral do tempo da ditadura. Nem sequer precisa de parecer da folclórica CRESAP! Só por isto são oportunas as propostas de lei que visam alterar a forma de designação do governador, dando mais poderes ao Parlamento e criando um período de nojo no acesso ao cargo, para quem venha quer dos regulados, quer da política. Trata-se precisamente de evitar as disfunções antigas, bem identificadas e documentadas, que vão muito para lá de Centeno. Não há nada de pessoal nisto.

Quando António Costa tem o desplante de atacar uma iniciativa legislativa do Parlamento que visa pôr ordem no processo de nomeação prova que a integridade das instituições para si não vale nada. António Costa só conhece poder pessoal e de facção; é incapaz de reconhecer – e respeitar – o estatuto e a idoneidade das instituições. Nunca lhe ocorreu por isso que acima do direito do cidadão Mário Centeno (ou de qualquer outro) ser governador do Banco de Portugal está o dever do Banco de Portugal proteger a sua independência e a sua reputação. Isso vale zero.

Em termos éticos, num país com demasiadas misturas já identificadas, documentadas e contabilizadas, separar as águas faz sentido. A proposta do PAN é útil e tem de ser discutida e trabalhada no Parlamento sem manobras de diversão.

Acresce a isto que, tendo o Parlamento votado na generalidade um período de nojo, o sinal político está dado: o Governo não deve, eticamente, completar um processo de nomeação que vá contra o que o Parlamento já sinalizou – e muito menos deve atrasar a conclusão do processo legislativo para tentar instalar Centeno por entre os pingos da chuva. Seria indigno e eticamente indefensável. É sabido que Costa domesticou (ou acha que domesticou) o Parlamento, mas no nosso sistema constitucional ainda é o Governo que depende da Assembleia e responde perante ela; não é a Assembleia que depende do Governo ou tem de se submeter ao que o chefe do Executivo considere "admissível" ou "inadmissível". Era o que mais faltava.

Prático

Para além do óbvio (que só escapa aos diretamente interessados), Centeno não tem condições mínimas para ser um regulador eficaz – ou tem-nas, mas só se violar quotidianamente o Código de Conduta do Banco de Portugal.

O capítulo sobre gestão de conflitos de interesses é claro: os membros do Conselho de Administração do regulador devem escusar-se a participar nas decisões sobre matérias em que tenham interesses pessoais, nomeadamente os relacionados com o exercício de cargos anteriores à chegada ao Banco.

Ora, Centeno participou, como ministro das Finanças, nos processos de resolução do Novo Banco e de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, bem como em inúmeras intervenções em várias outras instituições sujeitas à regulação do Banco de Portugal – além de que, convém recordar, foi ele que, como ministro, nomeou o Conselho de Auditoria que iria fiscalizá-lo no Banco.

Se o código de conduta do regulador for para levar mais a sério do que o do Governo, o ato mais comum de Centeno como governador seria sair da sala. Teríamos um regulador manco, a exercer o mandato com uma mão atrás das costas. Inútil.

Político

Mesmo que Mário Centeno seja uma mente predestinada, não serve. Não serve por razões éticas, não serve por razões práticas. Mas não serve, infelizmente, também por razões políticas – ou, para ser mais claro, não serve por falta de idoneidade pessoal.

É hoje absolutamente evidente que Mário Centeno sai do Governo com o único propósito de ir para o Banco de Portugal. É hoje absolutamente evidente que o ministro das Finanças negociou um conluio com o primeiro-ministro para saltar diretamente para o seu emprego de sonho. Ora, não é próprio de um servidor público entrar em negociatas para tratar do seu emprego seguinte. E arruma quaisquer ilusões sobre distanciamento ou independência política. Por muitas birras que tenha havido entre ambos, Costa e Centeno são comparsas.

Insistir nesta nomeação atropela a dignidade das instituições, menoriza e enfraquece o novo ministro das Finanças (que, queira ou não, vai ter de propor o antigo patrão) e assume uma noção clientelar do exercício de cargos públicos – o típico "uma mão lava a outra" que tem dado os resultados conhecidos nas nossas entidades reguladoras. Este processo oleoso é indigno e quem tenha tomado parte nele está inevitavelmente manchado de dúvidas sobre a sua idoneidade e carácter. Dúvidas que o próprio Mário Centeno está bem a tempo de atalhar – pondo-se fora da corrida.

PS: "Vai vir charters"

Com o país na mais profunda crise económica e social das nossas vidas, com o SNS a aguentar as pontas da Covid deixando de lado todos os outros doentes, com a fome sentada à mesa de muitas casas da classe média – e no dia em que o Governo levou a votos um orçamento retificativo em que diz ao Parlamento que não tem o direito de alterar, só comer e calar; no dia em que passaram três anos da tragédia de Pedrógão Grande sem que os julgamentos aos responsáveis pelas mortes e pelos roubos na reconstrução tenham sequer começado, ou as famosas reformas da floresta produzido efeitos; no dia em que foram feitas dezenas de buscas ao universo de Isabel dos Santos – que incluíram o reputado escritório dos seus capatazes da Uría Menéndez Proença de Carvalho, numa investigação que vai certamente destapar mais das cumplicidades da corrupção angolana com o poder político português – neste dia, ver as três principais figuras do Estado (Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro), mais três ministros, o presidente da Câmara de Lisboa e uns artistas da bola a celebrar uns jogos de futebol em direto nas televisões foi mais do que deprimente, ou até revoltante. Foi consternador. Teve um certo ar a cerimónia da brigada do reumático nas vésperas do 25 de Abril, ou à discussão do sexo dos anjos enquanto caía Constantinopla. Vergonha extensível às televisões que comeram esta encenação repelente em direto, em vez de darem as notícias que estão verdadeiramente a decidir a vida dos seus espectadores. Um teatrinho de regime que serve de alerta para cada cidadão preocupado com o rumo da democracia: se queremos uma energia regeneradora que resgate o sistema democrático, não vale a pena procurá-la ali.