Instantâneos (ou quase) 11

Modernidade

Antes de se queimarem (literalmente ou não) estátuas, livros e filmes na praça pública era bom que se pensasse um pouco. A coberto de iniciativas de liberdade também se acaba com ela.



Exemplar

Se mais nada houvesse a dizer (e há e até pode nem ser tudo bom) da ação de Graça Freitas e da ministra da Saúde Marta Temido, tenho de destacar a lição de serviço público que deram nos últimos meses. As conversas diárias são um exemplo importante.



Sou Centeno

Não me interpretem mal. Não é que goste ou desgoste do sujeito. Mas chateia-me o chico-espertismo de irem mexer na lei à pressa para o impedirem de chegar a governador do BdP. Não houve tempo antes?!



Que mundo!

Nos EUA é morto um homem negro pela polícia. Um crime bárbaro. Em Minneapolis, o Conselho Municipal aprova que a polícia deve ser desmantelada. O presidente da câmara não concorda e quase lhe batem.



O segredo

Vai regressar a 22 de junho a instrução da Operação Marquês. O juiz Ivo Rosa já está a escrever a decisão. Mas o medo de que haja uma fuga de informação é tanto que o juiz já guardou os rascunhos num cofre do tribunal.

Bola lusa off

O Bayern joga lindamente, o Barça também, do futebol inglês ninguém duvida da qualidade. Em Itália disputa-se cada metro do campo. Já Benfica, Porto, Sporting e Braga não jogam

a ponta de um corno.



Negociatas

É esse mesmo o qualificativo. Falo da opacidade das transferências do futebol. Dos intermediários e afins. Pode ser do Benfica e do Aves. Podem ser outros, porque há muito por onde pegar.





Podre de bom

Os quatro episódios do documentário Jeffrey Epstein: Podre de Rico, da Netflix, deviam ser obrigatórios nas bibliografias das faculdades de jornalismo.



Às avessas

Alguém ocupa um prédio. E lança um projeto solidário. O dono chateia-se e manda desocupar.

A PSP chega para cumprir a lei. Instala-se a revolta e surgem os insultos. Os ocupas e mentores exigem até ordens judiciais para saírem. Como?