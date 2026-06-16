Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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16 de junho de 2026 às 23:00

Manicómios

Nada disto durará se Ronaldo, no Mundial, regressar aos golos. Aqueles que o crucificaram com fúria serão os mesmos a erguer-lhe um altar

SEREMOS UM POVO DE SUICIDAS, como dizia um espanhol célebre que por cá andou? Talvez sejamos. Não por sofrermos de uma tristeza metafísica que nos arrasta para o abismo. A questão é mais simples e mais grave: somos um povo ciclotímico, oscilando constantemente entre o delírio e o pranto, sem jamais nos determos no ponto intermédio dos povos enfadonhos – e normais.

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