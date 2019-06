Malucos do riso

Depois do fervor revolucionário, o nosso PCP nunca mais voltou ao mundo dos vivos. Começou a sangrar nas legislativas de 1985 e, depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a hemorragia foi geral e contínua. Como explicar isto?Com a queda do Muro, obviamente, a que se seguiu a dissolução da União Soviética. Mas o PCP foi também vítima de um mundo "globalizado": um mundo onde o conforto burguês, longe de ser a visão do inferno, era a aspiração legítima dos trabalhadores que também queriam a sua casa, o seu carro e as suas férias nos resorts da praxe. O que já tinha acontecido com os partidos comunistas na Europa acabou por acontecer com o nosso PCP.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 12 de junho de 2019.