Jornalismo de ação na pedofilia portuguesa!

Os jornalistas, repetidamente! Vamos a casos concretos decorrentes do ano de 2019: "Condenado a uma pena de cadeia de três anos por abuso sexual de uma criança, o pedófilo viu o juiz que aplicou a sentença dar-lhe uma oportunidade, suspendendo a pena. Ficou em liberdade, mas voltou a atacar crianças. E foi detido, esta terça-feira, pela Policia Judiciária (PJ) do Porto por abusar sexualmente de um menino de apenas 13 anos. Mas a PJ acredita que há mais vítimas. Esta quarta-feira, foi levado para a cadeia, em Matosinhos, onde vai aguardar julgamento em prisão preventiva." e agora vejamos outro datado de 2019: "Os dois arguidos, ele de 36 anos e ela de 56 anos, estavam acusados de seis crimes de pornografia de menores agravada, mas foram condenados apenas por um destes crimes, "em trato sucessivo".



As fotografias têm um contexto muitas vezes de brincadeira, mas o que interessa é que ela [a menor] de facto está nua", disse o juiz presidente, lembrando que as fotos podem sair daquele ambiente familiar e ser acedidas por terceiros, como aconteceu. O Tribunal da Feira condenou a um ano e meio de prisão suspensa a mãe da criança, atualmente com dez anos, por ter permitido que o então namorado tirasse fotos da filha despida.



O homem, que à data dos factos namorava com a arguida, também foi condenado no mesmo processo a três anos de prisão, igualmente com pena suspensa." Quem são os juízes por detrás destas sentenças? É preciso expor o nome destes juízes! É preciso sublinhar o nome destes juízes que permitem a mutilação da alma destas crianças através destes acórdãos vergonhosos! É este país que continua a pôr pedófilos para que voltem a abusar sexualmente de crianças nas ruas!



Nas nossas ruas, nas ruas dos nossos filhos! Isto chama claramente a atenção para que não podem ser só os jornalistas a agir! Temos de ser todos! Até lá, devemos estar todos gratos ao jornalismo e aos jornalistas! Eu estou. Obrigado!

No nosso país os jornalistas representam as mais variadas funções do estado! Vivemos num país que ao invés de jornalismo de informação tem jornalismo de investigação e de ação! São mais que jornalistas! São juízes, polícias e vítimas! Agora pergunto? Onde andam de facto os juízes e os polícias, os políticos e governantes do nosso país? Vítimas é por todo o lado e cada vez mais. Vítimas essas que se não fossem os jornalistas, não tinham voz nem cara! Vítimas que se não fossem os jornalistas eram de forma ainda mais flagrante sacudidas para debaixo do tapete com uma vassourada no âmbito do crime mais horripilante da nossa sociedade: a pedofilia!Ao falar de vítimas, estamos a falar dos membros mais frágeis: as crianças. Vítimas, infinitamente. Vítimas de crimes de abusos sexuais, verbais e físicos sem qualquer tipo de proteção. Casos arquivados, penas suspensas e o estatuto de vítima? Esse continua a ser inexistente! Vivemos no estado das crianças invisíveis, negligenciadas pelos que aplicam a lei. Pedófilos condenados a penas suspensas, agressores com direito a guardas partilhadas, esta é a realidade gritante das crianças do "sistema"! Mais uma vez, quem dá voz a estas vítimas?