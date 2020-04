Instantâneos (ou quase) 2

Quando me preparava para ir buscar um carregamento pascal a casa da mãe, percebi que não sabia das chaves do carro

"Consideramos que não é adequado o perdão do remanescente da pena de dois anos de prisão a quem tenha cometido um roubo com uma arma de fogo, quando à pessoa em causa tenha sido recusada ou revogada anteriormente a liberdade condicional."

Há muito tempo, Eça de Queirós alertou para o perigo que era a morte do Mandarim. E, por falar em crises, ainda há quem não tenha aprendido nada com a de 2011 e continue a colocar a economia à frente das pessoas

E, em teletrabalho – onde é suposto desempenharem, no essencial, as mesmas funções que desempenhariam no seu local habitual de trabalho – é necessário cuidar dos filhos, alguns deles bem pequenos.

Imaginem que isto se arrasta, que passamos a ser várias coisas e profissões em simultâneo, sempre no mesmo local e as mesmas pessoas, para nossa protecção. Há um filme assim e o protagonista quase fica maluco.

15-04-2020

Máscaras, máscaras e mais máscaras. Os milhões que chegam. E as que nunca chegam. As que, para uns, devemos usar em todas as circunstâncias e que, para outros, são descartáveis. O que será que as máscaras nos estão a dizer?