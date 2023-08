As nossas crises aconteciam à vez. E era a vez dela, o que me fez insistir: o lugar comum da psicoterapia é o divã.

As conversas de divã

Parecíamos o Djokovic e o Alcaraz se o Djokovic e o Alcaraz fossem as melhores amigas e fizessem mais do que bater umas bolas. Nós nunca nos tínhamos encontrado num court de ténis, mas sempre que podíamos, o que era o caso, discutíamos o sentido da vida, o patriarcado, o perigo da inteligência artificial e (para lidar com tudo) a necessidade geral de terapia.