Angola e os ventos favoráveis

1 EDUARDO DOS SANTOS leu devagar a carta que eu lhe entregara, manteve-a na mão direita e ficou com um ar pensativo durante alguns minutos. Estávamos no Futungo de Belas, a uns 20 ou 25 quilómetros de Luanda. Corria o ano 1988 e tinha sido portador de uma missiva do primeiro-ministro Cavaco Silva de quem era assessor diplomático. Com voz pausada e pesando bem as palavras, ditou-me a resposta. Sorrindo depois, inquiriu se me tinham tratado bem, se tinha comido, quando regressava. A contrastar com a racionalidade das considerações políticas.