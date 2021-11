A transformação/transição digital e o Ministério Público

É uma era de cruzamento estre a realidade física e a realidade digital/virtual, com todas as consequências, positivas e negativas, que tal mudança acarreta, individual e coletivamente, para uma sociedade.



A omnipresença dos mais variados sistemas informáticos em todos os aspetos e objetos da nossa vida (nos computadores pessoais, smartphones, smartwatches, tablets, televisões e em toda a parafernália de aparelhos domésticos e de uso pessoal conectados a uma rede), cada vez mais dotados de formas de inteligência artificial e capacidade para registar e catalogar todas as nossas ações, marca também a vida profissional de cada um e os magistrados não são exceção.



Estas mudanças, por alguns denominadas de transição digital, acarretam alterações nos métodos de trabalho, isto é, nas práticas adotadas pelos magistrados no seu trabalho e só fazem sentido se encontrarem reflexo positivo no alívio da carga de trabalho burocrático.