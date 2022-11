A nudez dos amigos

Devia ser verão, a julgar pelo traje dele: um nu integral, apenas perturbado por um utensílio de cozinha que imitava a folha de figueira com que Adão nos quis ensinar o que era o pudor. Era, poderíamos dizê-lo, um Adão do século XX, sentado junto à porta de uma casa que desaguava num caminho de terra batida muito típico do Alentejo (ou pelo menos era o que aquela fotografia prometia). Devia estar de férias porque parecia feliz.