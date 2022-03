Na dança das cadeiras, Putin imagina-se no século XIX, ao lado de Alexandre I. Ou talvez recue um pouco mais nos séculos para se ombrear com Ivan, o Terrível. Em qualquer dos casos, há uma cadeira eterna onde ele se quer sentar, esma- gando no processo qualquer transfor- mação histórica entretanto registada

EM POLÍTICA, nada é mais perigoso do que a dança das cadeiras. Devo essa metáfora à historiadora Margaret MacMillan e ao seu The Uses and Abuses of History. Em que consiste essa dança? Na crença de que existe uma identidade definitiva para cada nação, assim fixada num determinado momento do tempo para toda a eternidade. Durante séculos, vários povos dançaram pela Europa. Passaram, ficaram, voltaram a partir, misturaram-se, separaram-se.