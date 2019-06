A corrupção, a politização e o controlo do Ministério Público

Na semana passada ficámos a conhecer qual a visão do PCP, do PS e do PSD para a magistratura do Ministério Público.

No que diz respeito à composição do Conselho Superior do Ministério Público, o PS e o PSD apresentaram propostas que não respeitam o espírito da Constituição da República Portuguesa.

A proposta do PSD propõe uma maioria de não magistrados eleitos pela Assembleia da República que passariam a escolher todos os cargos hierárquicos do Ministério Público, bem como todos os procuradores que exercem funções nos departamentos especializados que combatem a corrupção.

A politização do Ministério Público e a perda de autonomia desta magistratura serão evidentes se tal proposta for aprovada.

Por outro lado, o PS apresentou uma proposta que diminui a representação directa dos procuradores no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

Segundo esta visão, dá-se preferência à escolha de magistrados no seio do CSMP, em vez de se privilegiar a eleição directa pelos pares.

Num momento em que se discute uma maior responsabilização dos eleitos perante os eleitores, esta proposta vai precisamente no sentido oposto.

No que diz respeito a esta matéria, a visão propugnada pelo Governo na sua proposta de Lei é a mais equilibrada e que melhor respeita a Constituição.

A representação, a proporcionalidade e a eleição directa pelos pares são garantidas nesta proposta, ao contrário das propostas efectuadas pelo PS e PSD.

Quanto ao princípio do paralelismo das magistraturas, a proposta do Partido Socialista coloca-o em causa de forma evidente.

Se analisarmos o texto apresentado pelo Partido Socialista verificamos que o seu grande pecado não é o que está, mas sim o que não se encontra e deveria estar.

As omissões muitas vezes são mais gravosas do que as acções.

Para que as magistraturas tenham um regime paralelo é necessário que comunguem dos mesmos direitos e deveres.

Se analisarmos o novo Estatuto dos Magistrados Judiciais verificamos que existem diferenças muito substanciais relativamente à Proposta de Lei que visa rever o Estatuto do Ministério Público.

O Partido Socialista efectuou propostas de reforço de direitos para a Magistratura Judicial que não replicou para o Ministério Público.

Qual a relevância desta questão para o cidadão?

O modelo de magistratura que se escolhe não é indiferente para o funcionamento do sistema de justiça.

Durante o Estado Novo, as funções do Ministério Público eram menorizadas face às judiciais e inclusivamente os delegados do procurador da República dependiam do executivo.

O Ministério Público funcionava como uma espécie de estágio que permitia o acesso à carreira de juiz.

Com procuradores pouco experientes e dependentes do poder político é lógico que no anterior regime nunca tenham existido grandes investigações no campo da corrupção.

Há quem entenda que os procuradores não devem ser magistrados e ter autonomia face ao poder politico. Segundo esta visão, aqueles devem somente limitar-se a cumprir ordens do poder executivo, opinião com a qual não concordamos.

Por outro lado, quem advoga que o Ministério Público deve ter um estatuto de autonomia próximo do regime de independência dos juízes, defende que os procuradores devem ter um conjunto de direitos, deveres e incompatibilidades similar aos segundos.

É incompatível querer valorizar a investigação criminal e o combate à corrupção ao mesmo tempo que se pretende desvalorizar a magistratura que é a titular da acção penal.

Caso o Ministério Público português deixe de ter como referência a magistratura judicial, caminhará para a funcionalização e dependência do executivo, ou seja, passará a ser controlado politicamente como ocorria no Estado Novo.

A quem interessa um Ministério Público assim é a pergunta que se impõe? Um modelo com procuradores dependentes do poder politico será mais eficaz para combater a corrupção? Qual a razão de, num dos momentos de maior afirmação do Ministério Público, se pretenda quebrar um princípio que vigora há mais de quatro décadas.

O dr. Jorge Lacão, em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista, afirmou recentemente que o partido que representa pretende respeitar o princípio do paralelismo das magistraturas.

No âmbito de um processo legislativo, as intenções têm de se materializar em propostas escritas que até agora ainda não existem.

Saliento que o Estatuto do Ministério Público já se encontra em discussão na especialidade e terá de ser aprovado nas próximas semanas.

Atento o estado avançado do processo legislativo e a inexistência de propostas escritas que assegurem no futuro a manutenção de um Ministério Público democrático, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público deliberou realizar uma greve de três dias no final do mês.

É bom que os cidadãos percebam o que está em causa.