A capital mais africana da Europa

ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Que o tema do racismo esteja de novo no centro do debate público mostra que a memória da colonização africana ainda faz vibrar todas as veias da sociedade portuguesa. E que Portugal não conseguiu ainda completar o ciclo democrático do 25 de Abril – o qual, de resto, foi pensado e construído por alguns políticos a partir de matrizes culturais e sociais racistas.Recuemos ao decreto-lei 308-A/75 (24 de Junho de 1975), que estabelecia as "normas sobre a conservação da nacionalidade portuguesa pelos portugueses domiciliados em território ultramarino tornado independente".O documento, assinado pelos ministros da Coordenação Interterritorial, da Justiça e dos Negócios Estrangeiros do IV Governo Provisório, alterava a lei de nacionalidade portuguesa, até aí assente na tradição ius soli, e instituía o princípio de ius sanguinis.