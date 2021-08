(Entre parênteses)

Lobo Antunes põe algumas personagens a falar através de frases dentro de parênteses, para que as vozes se justaponham e misturem com as que estão fora deles. José Saramago, pelo contrário, condenou-os pratica- mente à inexistência nos romances, excepto nos diários.

HÁ UMA MARCADA antipatia pelos parênteses. O suposto bom gosto literário afirma que devem ser evitados, porque dificultam a compreensão – contrariamente às frases curtas, simples e directas, que dão vivacidade e fluência à leitura.



Utilizados no meio e no fim de uma oração, e muito raramente no início de um parágrafo, os parênteses interrompem as frases com apartes, interpelações, sugestões, explicações, definições, ideias subsidiárias ou alternativas, citações bibliográficas, números de páginas, comentários, ressalvas, siglas, etc.



Tidos como próteses de frases, ou cápsulas de informação, criam socalcos no encadeamento das ideias, fazendo-as entrechocar.