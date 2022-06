Portugal, país do futuro sem presente

Esta semana, vi o nosso primeiro-ministro, na Alemanha, ao lado do seu homólogo Olaf Scholz, a anunciar de forma entusiasta que Portugal "pode ser a plataforma para fornecer energia ao Centro da Europa e ajudar a reduzir a dependência do gás russo a partir do porto de Sines". E ainda o ouvi insistir na já repetida (e desmentida) ideia de que "Portugal será um importante exportador de hidrogénio verde". Na semana em que a União Europeia aprovou um importante embargo, de quase 90%, ao petróleo russo até ao fim do ano, as palavras de António Costa soam a ótimas notícias. Mas só soam.