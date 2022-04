A democracia que temos

A saúde mental e a educação deveriam ser as prioridades de uma democracia com quase 50 anos, mas continuam a ser os parentes pobres do Regime.

Nos últimos dias, tenho-me deleitado a ouvir falar das novas prioridades para a democracia. O Presidente da República aproveitou o discurso do 25 de Abril para, durante longos 15 minutos, pedir mais meios para as Forças Armadas, "ainda mais em tempo de guerra".

O primeiro-ministro está muito preocupado com o crescimento da extrema-direita na sétima maior economia do mundo, apesar da vitória de Emmanuel Macron e insistiu em repetir a frase que marcou toda a sua presidência da União Europeia: "É necessário que o processo de modernização dos países, de transição digital e climática, seja feito sem deixar ninguém para trás."