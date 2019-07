O minuto 22

ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

Cairo, Egito, África. Quando se juntam estas palavras, as pessoas atiram-se de cabeça e falam em caos, desorganização etc. e tal. Muito bem, vou preparado para o pior. O avião aterra à hora certa (16h), a final da Taça Africana das Nações é às 21h.Há tempo? Como assim? Se há tempo para as filas do visto de entrada no Egito, do passaporte, do táxi, do check-in no hotel? Sem esquecer as viagens de táxi, a entrega do bilhete num lugar xpto e a ida para o estádio. Há tempo?Baaaaah, de sobra. Tanto assim é que chego ao meu lugar dentro do Estádio Internacional às 18h34. Faltam 148 minutos. E agora? É esperar pacientemente. O jogo em si é uma seca, desilusão total. À exceção do minuto 22.Os adeptos argelinos, em massa (pudera, o Governo compra-lhes os bilhetes todos da bancada norte para espantar a crise interna, plena de contestação nas ruas), gritam qualquer coisa durante 60 segundos seguidos, sem parar. Ato contínuo, os egípcios aplaudem. Em massa.Pudera, os argelinos cantam Aboutrika, o nome do maior herói futebolístico do Egito de sempre, maior até que Salah. O seu nome completo é Mohamed Mohamed Mohamed Aboutrika. Génios, a mãe e o pai. O filho é um ícone, autor do golo do título africano em 2008. Número da sua camisola? Ya, 22.