O centenário do Belenenses

ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Elvas. O título decide-se no Alentejo. Numa série imparável de 11 vitórias seguidas, o Belenenses só precisa de mais uma para garantir um feito inédito e extraordinário no futebol português, o de interromper a hegemonia dos três grandes.Naquele tempo de pós-guerra, uma viagem de Lisboa a Elvas é o cabo dos trabalhos. À falta de autoestradas e autocarro oficial do clube, os jogadores dividem-se em carros particulares e abalam para Elvas pela Estrada Nacional N.º 4, entre Vila Franca, Pegões, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Estremoz e Borba. Ao todo, 230 quilómetros de distância, com paragem em Estremoz durante a noite para pernoitar. Qualquer coisa como cinco horas e meia de viagem.Em 9º lugar no campeonato, o Elvas é um osso duro de roer em casa. O Estádio Municipal está esgotado há dias. Começa o jogo e a bola já lá mora na baliza de Capela. É uma jogada pela direita, finalizada por Patalino. Nem um minuto de jogo e o Elvas já ganha por 1-0. E agora?O Belenenses dá a volta. Primeiro por Quaresma, aos 60 minutos, depois por Rafael, aos 75, ambos em jogadas desenvolvidas na direita pelo lateral Vasco. É campeão, o Belenenses é campeão. E agora é centenário, o Belenenses é centenário.