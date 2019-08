Liga e desliga

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Terça-feira, 6 agosto 2018. À hora deste texto, sabe-se o dia de início de campeonato. Vá lá, nada mau. É daqui a nada, sexta-feira, em Portimão. Abre-se com um Portimonense-Belenenses SAD. No sábado, há Santa Clara-Famalicão, Gil Vicente-Porto e Benfica-Paços. No domingo, Boavista-Aves, Marítimo-Sporting, Rio Ave-Vitória SC e Braga-Moreirense. À segunda-feira, Vitória FC-Tondela às 2015. (Parêntesis para dar conta disto aqui ó: então a Liga anuncia o fim dos jogos à segunda-feira, exceção feita aos clubes na Liga Europa, e toma lá um Vitória-Tondela à primeira apanha? Mau mau, Maria). Adiante, siga a marinha. Ou não.