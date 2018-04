Herrera apaga a Luz

Herrera chega a Lisboa no dia 28 de manhã, via Madrid, assina nessa noite e começa a trabalhar na manhã seguinte. Cinco dias depois, no dia 3 Novembro, estreia-se em Portugal. Na Luz, a táctica de Herrera dá resultado com o 1-0 de Matateu e o Benfica cai pela primeira vez em 40 jogos de 1ª divisão, desde Outubro de 1954 (Sp. Braga, 1-0).

Helenio Herrera é um homem peculiar do futebol. É o primeiro treinador à frente de três selecções: França, Espanha e Itália. Daí que seja conhecido como mago, numa carreira construída em França, Espanha, Itália e, ainda, Portugal. Sim, senhor, Portugal.Corre o ano de 1957 quando o Belenenses o contrata num golpe de marketing (antes até da invenção da palavra marketing). Como assim? Suspenso pela Liga espanhola durante um ano, por assinar contrato com o Barcelona ainda a trabalhar para o Sevilha (antes da invenção do pré-contrato, está visto), Helenio tem de ir pregar para outra freguesia. O Milan atira-se a ele, só que o homem deixa-se seduzir pelo Tejo.Diz assim o comunicado do Belenenses: "Para o exercício do cargo de orientador técnico do departamento profissional de futebol, foi escolhido o sr. Helenio Herrera, a quem foram conferidos todos os poderes inerentes ao desempenho daquela função."