Jornalismo à antiga é isto aqui ó: um clássico de 1955 entre FC Porto e Benfica.

Em 1955, o FC Porto de Yustrich ganha 3-0 ao Benfica de Otto Glória e o repórter do Jornal de Notícias tem acesso ao balneário das três equipas. O que se segue é um espectáculo chamado j-o-r-n-a-l-i-s-m-o.

No balneário do árbitro Amadeu Martins, de Braga. "Que tal o duelo entre Artur (Benfica) e Jaburu (FC Porto)?" Alguma virilidade de quando em vez, nada de anormal. A propósito, o Jaburu marcou um golo de cabeça espectacular. "Quanto às equipas?" O Benfica foi uma sombra de si mesmo. O FC Porto venceu porque chegou mais depressa à bola.



Na cabina do Benfica. "Que nos diz do resultado?" Que quer que lhe diga, que perdemos mal? Afirmar o contrário seria falsear a verdade. Sim, errei no segundo golo, mas escreva aí para todo o País ler e entender: o Costa Pereira diz que o Benfica ainda vai ser campeão esta época.



Para finalizar, o jornalista vai à cabina do FC Porto. É impedido de entrar pelos dois porteiros. Uma hora e meia depois, no- va tentativa, outro não. Acciona-se o plano B, um passeio até ao Lar do Jogador e cruza-se com Pedroto. "Que nos diz de Caiado, seu companheiro na selecção nacional?" Que hei-de dizer? Caiado é um jogador de características quase iguais às minhas. Por isso, não posso dizer nada. Dizer que ele é bom, isso não digo.