Um tripeiro no Terreiro do Paço

UMA EMPADA DE GALINHA, um sumo de laranja natural, uma torrada, uma delícia de chocolate, um tamar, um palmier coberto, quatro croissants, uma regueifa e um saco de biscoitos. Conta: 12 euros. Não é um sonho de uma tarde de Verão – ou um certificado de inimputabilidade por excesso de açúcar no sangue. É o que paguei há dias, durante uma visita ao Porto por motivos familiares, numa das melhores pastelarias da cidade (as confeitarias são para os mouros e os camones). Em Lisboa, onde resido desde que deixei a Invicta em 1994, pagaria um contentor de euros do tamanho da torre de controlo do tráfego marítimo de Belém/Algés por 1/5 da qualidade da matéria-prima, confeção e sabor. Poderá ser um detalhe nas diferenças entre o colosso do Norte e a megalópole do Sul. Mas o diabo está nos detalhes, e Deus também: há lá maior prova da existência divina do que uma francesinha?



Já não passava pela minha cidade natal desde o fim de 2019, e os traços distintivos não só se mantêm como melhoraram. A quantidade opípara de restaurantes onde se come como em Nápoles ou Lyon por preços módicos. A limpeza das ruas – em algumas artérias entre o Marquês e o Pinheiro Manso, seria possível fazer piqueniques nos passeios. Os automóveis a pararem nas passadeiras. As senhoras sexagenárias tratadas por “menina” nos cafés. A boa educação esplendidamente vernacular dos empregados de mesa. Os taxistas que não invocam (e não evocam) dois padrecos de Santa Comba Dão em cada esquina. Uma mulher bonita em cada esquina. Os apartamentos para comprar ou alugar a 30% dos valores praticados na capital. Um verdadeiro Parque da Cidade, com reflorestamento rigoroso, zonas de descanso bem tratadas e um dos melhores festivais de música da Europa.



Quando há 27 anos parti para Lisboa em busca de céu limpo, diversidade e a glória libertária do anonimato, o Porto ainda era uma aldeia grande com demasiados macaquinhos no sótão. A inclemente meteorologia mantém-se – o tempo do Douro Litoral é pior do que o de Manchester e tão mau como o das Ilhas Hébridas. Mas a cidade renovou as fachadas, temperou os preconceitos e refrescou a mente. Hoje, a qualidade de vida portuense é, em quase todos os parâmetros que importam na beleza simples do quotidiano, superior à de Lisboa. Falta-lhe a luz do Tejo, que cura tudo. Até a saudade.