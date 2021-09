Corvo branco, pássaro negro

HÁ ALGUMA COISA mais bonita do que Here, There and Everywhere, escrita por Paul McCartney sentado à porta da casa de John Lennon, à espera que ele acorde, enquanto pensa em Jane Asher? Lennon, para quem era doloroso qualquer elogio, disse que era “uma boa canção”: para McCartney, foi o suficiente. Terminaram-na juntos, como terminaram juntos quase 300 canções, invariavelmente ao fim de um único dia de estúdio (há excepções que confirmam a lenda, como A Day in the Life, o tema-pop que Bach e Stockhausen teriam composto caso partilhassem uma herdade nos arredores de Londres durante o blitz).



No fim do 5º episódio de McCartney 3,2,1, a minissérie documental estreada na Disney+ a 26 de Agosto, o produtor Rick Rubin, engenheiro de som de álbuns dos Beastie Boys, Run-D.M.C. e Public Enemy, pergunta a Sir Paul, 79 anos em blusão de ganga que não lhe denuncia mais de 60, quem escreveu isto: “Paul é um dos mais inovadores baixistas do mundo… metade do que é composto hoje é roubado desse período dele dos Beatles.



A citação é conhecida, McCartney finge desconhecer a autoria, Rubin diz-lhe que é de Lennon e, claro, seria desagradável mencionar que, na mesma frase, Lennon acrescentou que McCartney era o maior egocêntrico à face da Terra (George Harrison concordaria). No episódio a seguir, o Beatle sobrevivente – é ele e Ringo Starr, o falso pateta de serviço, a quem poucos imputam o brilhantismo de Tomorrow Never Knows – lança o maior elogio que um músico pode fazer a outro: “quando estava nos Beatles, trabalhava com um tipo chamado John; olhando para trás, posso agora dizer que trabalhava com o John Lennon”.