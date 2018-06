Brevíssimo manual de aldrabice para principiantes

O lapso é compreensível: trata-se de um diploma mixuruca, daqueles que ninguém conhece, chamado Lei das Incompatibilidades. Carlos César, esse farol de nevoeiro da ética republicana, chamou-lhe "um percalço burocrático".

BOA-FÉ Aja sempre de boa-fé. Matou o poodle do vizinho porque o microcanídeo ladrava a noite inteira? "É verdade que enfiei quatro tiros de caçadeira na ratazana do palerma do 3º esq., mas agi de boa-fé." Por exemplo, João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, acumulou o cargo durante 22 meses com a gerência de uma empresa de produção de mirtilos. Explicação? "Agi de boa-fé." Além disso, o mirtilo faz bem ao sangue, logo trata-se de serviço público, ainda por cima não remunerado.



CABALA Teve o azar de o pai o baptizar de Bruno e afunda sozinho um clube de futebol com três milhões de adeptos? Reclame inocência e vocifere: "É tudo uma cabala." Sente-se alvo de campanha difamatória do seu bom-nome? Faça como o engenheiro dominical José Pinto de Sousa: "Estou a ser vítima de uma cabala" (esta escola judaica de pensamento milenar tem as costas mais largas do que Abraão). A seguir, acrescente: "Não aceito julgamentos morais." Claro que não, só aceita empréstimos acima dos 23 milhões de euros.



LAPSO É causídico de luxo e managing partner da delegação portuguesa de uma das maiores sociedades europeias de advocacia, com governos e multinacionais como clientes? Alegue desconhecimento da lei. Basta seguir as pisadas de Pedro Siza Vieira, que abriu uma empresa um dia antes de tomar posse como ministro adjunto (e a dita empresa merecia um Prémio Nacional de Criatividade da ANJE: chama-se Prática Magenta, nome bonito e que fica no ouvido): "Foi um lapso. Não conhecia a lei que impedia ministros de participarem em corpos sociais de empresas." O lapso é compreensível: trata-se de um diploma mixuruca, daqueles que ninguém conhece, chamado Lei das Incompatibilidades. Carlos César, esse farol de nevoeiro da ética republicana, chamou-lhe "um percalço burocrático". Se um dia chegar a presidente de câmara, insista na tese do lapso: Luís Correia, edil de Castelo Branco, contratou por duas vezes uma empresa em que o pai e o sogro são accionistas. "Foi um lapso evidente; assinei um contrato sem me aperceber que familiares meus estavam envolvidos." Parece que o sogro estava presente na assinatura de um dos contratos, mas Luís Correia não o viu. Nada mais natural: Correia adora o sogro, e toda a gente sabe que o amor cega.





Santos e...

Philip Roth, que continha em si todos os pecados do mundo, era um santo prosador, de frases mais límpidas do que a água das Montanhas Rochosas, bóia de salvação das nossas iniquidades, profeta da velhice, biógrafo de fascismos interiores, guarda-chaves do desejo e da imensa mancha humana, génio de narrativas fogosas como salamandras, cruéis como a fome, certas como a morte. Alimentando há décadas milhões de corações hesitantes, é natural que tenha morrido de insuficiência cardíaca.



Pecadores...

Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pela técnica sofisticada, digna dos melhores laboratórios farmacêuticos e da mais ousada literatura metafísica, ao acusar-se a si próprio pelas deficiências da política nacional de investigação subscrevendo o Manifesto Ciência Portugal 2018 dos opositores ao seu magistério.