Petrarca, Will Smith e amores falsos como Judas

NO MAIOR ESCÂNDALO dos 94 anos de história dos Óscares, esse centro internacional de massagens ao ego, um ego em particular explodiu após uma piada, transformando-se num estalo. Resultado: durante 15 dias, discutiram-se incessantemente os limites do humor e as fronteiras da liberdade de expressão. O que teve a lambada de Willard Carroll Smith Jr. na cara de Christopher Julius Rock III a ver com humor ou liberdade de expressão? Zero. A lamparina de Will na bochecha de Chris aparenta-se sim com a definição que muitos homens e mulheres – sim, mulheres – têm de Amor. Talvez o modelo de amor romântico mais importante da civilização ocidental, a poesia lírica de Petrarca, um dos fundadores do Renascimento, nasceu da paixão do humanista de Arezzo por Laura de Noves, uma jovem de 17 anos recém-casada com um conde antepassado do Marquês de Sade. Fez ontem, 6 de Abril, precisamente 695 anos que Petrarca viu pela primeira vez Laura, em 1327, era uma Sexta-Feira Santa, na igreja de Sainte-Claire de Avignon. Segundo os dados disponíveis, jamais trocaram uma palavra. Petrarca passou os três anos seguintes a seguir Laura pela cidade papal, observando-a, fazendo-lhe esperas. Hoje, chamar-se-ia assédio, e o apaixonado teria de esconder sob o hábito a pulseira electrónica. Petrarca saiu da Provença, ganhou fama e regressaria em 1337, para mais anos de perseguições nas sombras, enquanto escrevia os Canzoniere, deificando a musa cujo rosto nunca tocou. Claro que Francesco, o não amante de 1327, não pode ser avaliado à luz de 2021. Mas boa parte dos arquétipos do amor na longa história do Ocidente são casos de estudo de obsessão misantropa antes de se transformarem no essencial: a arte. Se Petrarca era um voyeurista e um stalker mas praticava há 700 anos, Smith é um lobo machista em pele de cordeiro no século XXI. O discurso a seguir ao tabefe autodefiniu-o como um paladino do amor. Uma hora antes, a linguagem gestual e as palavras de uma sexta à noite no Cais do Sodré denunciaram-no como um alfa que defende a sua dama ao soco. Jada, a “ofendida”, não tomou a iniciativa, não o impediu e jamais o censurou. Em Will, a autobiografia que lançou a 9 de Novembro, Smith procura desnudar a sua fragilidade enquanto o retrato final o revela como figura invencível. O pânico de agradar vem do tempo em que, aos 13 anos, viu demasiadas vezes o pai a bater com o punho no rosto da mãe. Agora, Will fez precisamente o mesmo julgando fazer o oposto. Logo na primeira página do livro, o actor escreve que “Will Smith, a estrela de cinema, é uma construção projetada para me esconder do mundo. Para proteger o covarde”. Ora nem mais.