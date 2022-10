O tempo dos búzios

Se as moedas romanas ou medievais ainda tinham um valor intrínseco (ouro, prata e cobre, materiais escassos), os búzios simbolizam o dinheiro moderno, cujo valor próprio, mais do que material, é simbólico, dependente do consenso

DESDE 2001, após as ameaças geopolíticas do terrorismo, a crise do subprime, o drama das dívidas soberanas, a tragédia da Covid e a “operação militar especial” na Ucrânia, esta será a quinta vez que nos levantamos todos os dias sem respirar direito por causa do vil metal. Mas houve um tempo em que o metal, mantendo a vileza não era metal. Há 25 séculos, e até meados do século XIX em zonas vastas da Ásia, África e Pacífico, a moeda corrente eram os búzios – o nome científico deste tipo de molusco gastrópode marinho é Monetaria moneta.