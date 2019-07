ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

A comparação é o ladrão da alegria, mas ela não rouba aos tripeiros um cêntimo de felicidade. Sou do Porto e cresci entre o Bonjardim, no centro, e a rua Pereira de Novais, na Boavista. Nunca partilhei do bairrismo, que é comum às segundas grandes metrópoles (Barcelona, Nápoles, Marselha, Liverpool), mas quase tudo nele é traduzível em fascículos de boa-disposição. Com duas ressalvas: o futebol e a meteorologia. Sabemos bem a velocidade a que o futebol queima os neurónios do democrata mais cartesiano. Mas a meteorologia é uma matéria em que o tripeiro não está disposto a ceder – seria demasiado doloroso.Para o habitante de Massarelos ou do Bonfim, o tempo nunca, jamais, em qualquer circunstância está pior do que em Lisboa. Vivo na capital há 26 anos e nunca, jamais, em qualquer circunstância ouvi um amigo tripeiro ou um primo da Invicta, quando confrontado com o sol portentoso que aquece Alfornelos ou o Rossio, responder-me que no Porto o sol não brilhava com igual fulgor. O vértice do problema torna-se, claro, o Verão. A conversa ao telefone é, há duas décadas e meia, invariavelmente a seguinte (ler p.f. com a musicalidade fonética do Dunas dos GNR e as vogais abertas até ao Castelo do Queijo):– Então companheiro, tudo bem?– Tá tudo, meu irmão.– Em Lisboa está um calor do caraças. Fui agora à Almirante Reis comprar líchias e fiquei logo a suar.– Isso não é nada. Em Cedofeita estão 36 graus à sombra.– Mas aqui estão só 33 de máxima...– E daí? Os mouros como tu não gostam de frio?– Vi hoje no site do Instituto do Mar e da Atmosfera: a previsão para o Porto era de 25 graus ao meio-dia...– Isso para mim vai no Batalha. Ou acreditas em tudo o que lês? Ainda há 10 minutos um vizinho meu estava a estrelar ovos no chão da varanda.Para o verdadeiro tripeiro, o anti-clímax, o bathos, a decepção sublime, não existem. Por motivos familiares, passei uns dias no Porto na semana passada. Em meados de Julho. Sucedeu o costume: sol tímido à tarde, noites mais frias do que em Helsínquia. Para todos os residentes com quem falei, estava uma caloraça, um forno. Cada vez que recebo visitas de Campanhã, do Amial, da Foz, elas acabaram de sair do inferno do Kalahari. "Ao menos aqui está fresquinho", desabafam, assim que transpõem a porta da minha cozinha onde o termómetro marca 29 graus. O termómetro deve ser feito na Avenida dos Aliados.Inempregados. É o eficaz neologismo que a psicóloga Patrícia Araújo engendrou no seu doutoramento para classificar as centenas de milhares de portugueses que saltitam entre ocomo desarmadores de bombas por terreno minado (a OCDE, com o despudor de um Milton Friedman, chama-lhes "trabalhadores de zona cinzenta"). Alguns dos mais notáveis santos da História celebrizaram-se pela frugalidade e o jejum, e parece ser esse o destino de um número cada vez maior de trabalhadores sem emprego fixo. O novo Código do Trabalho, onde se permite até três renovações de contratos a termo e seis renovações de contrato temporário, expandirá alegremente estes inempregados.No fim do 3.º episódio de The Loudest Voice, uma produção da Showtime sobre a figura luciferina dos media norte-americanos,(interpretado por Russell Crowe), o CEO da Fox News lança-se num discurso ao povo WASP de Warren, a sua terra natal no estado de Ohio, entre os esqueletos das fábricas devoradas pela globalização. Culpando os imigrantes e o socialismo do "terrorista na Casa Branca", o homem responsável pelo prego mais fundo no caixão do jornalismo dos EUA remata a invectiva, sob aplausos histéricos, com um: "Make America Great Again!" Estamos em 2009 e Ailes começa a moldar, à sua imagem e semelhança, o multimilionário nova-iorquino que questiona no Fox and Friends a nacionalidade de Barack Hussein Obama. É ficção baseada em factos, mas há poucos momentos mais definidores de uma era.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.