Em chamas ao largo de Orion

Uma imagem que vale por mil palavras? O sorriso de um dos representantes dos camionistas de materiais perigosos quando anunciou que os seus pares iriam “parar outra vez o País”. Há uma soberba no sindicato ‘inorgânico’ deste punhado de todo-poderosos que só pode terminar mal. Como princípio, qualquer luta pela melhoria de condições laborais é legítima. E não existem greves inofensivas. Mas não se pode emoldurar o sofrimento de 10,3 milhões de cidadãos com um sorriso.

A meteorologia é uma matéria em que o tripeiro não está disposto a ceder – seria demasiado doloroso. Para o habitante de Massarelos ou do Bonfim, o tempo nunca, jamais, em qualquer circunstância está pior do que em Lisboa

O caderno de argumentos e o livro de estilo divulgados por Maria de Fátima Bonifácio no seu texto tem como objectivo chamar a atenção para uma necessidade urgente: a de repor a “ordem natural das coisas”. A ordem natural das coisas sempre foram o preconceito, a ausência de empatia e o repúdio pela diferença. Sejamos, pois, antinaturais

A verdadeira paixão nacional é o passo maior que a perna. Protestamos com tudo mas pouco fazemos para transformar a queixa em mudança. Temos mais olhos que barriga, numa busca compulsiva por status, afluência, reconhecimento, modernidade

A tecnologia está agora a ser utilizada pela República Popular para fins de "harmonização social" - com a China, os eufemismos regressam à sua mais elevada glória budista - através de algoritmos que cruzam os dados em vídeo com gigantescas bases de dados

02-07-2019

A beleza ajudou a encerrar as mulheres em armadilhas de oiro maciço, içando-as até ao céu para melhor as emudecer. Quando a jaula era uma arma, essa arma depressa se virava contra a portadora. Mas o esforço necessário para sair do calaboiço permanece grande